Calcio – Ex Reggina, dalla serie A al Catania

Probabile nuovo arrivo in casa rossoazzurra del centrocampista cresciuto nelle giovanili amaranto

Inizia a muoversi, seppur con leggero ritardo rispetto alle dirette concorrenti, anche il Catania. Dopo Mazzarani, Monaco e Di Molfetta, la società etnea sta per chiudere anche con Jacopo Dall’Oglio. Il centrocampista, svincolato dopo la promozione nella massima serie ottenuta con il Brescia, è pronto a firmare un contratto triennale con i rossoazzurri. Dall’Oglio è cresciuto nel settore giovanile della Reggina con la quale ha esordito in serie B nel 2011 in occasione della trasferta contro il Sassuolo.

Verso la conclusione della sua avventura in amaranto, è stato anche messo fuori rosa per una serie di problematiche, prima di passare appunto al Brescia.

