Reggina, secondo giorno di rinnovi. Arriva il dato, la media è buona

276 la prima giornata e la media di affluenza per il rinnovo degli abbonamenti si conferma anche per il secondo giorno. 566 il totale fino al momento di coloro che hanno deciso di dare ancora fiducia alla società, in attesa di capire quando sarà possibile procedere al rinnovo anche per gli abbonati della Tribuna Est, lo scorso anno 898.

Qualora si dovesse mantenere questa media quotidiana, si arriverebbe a circa 1700 rinnovi, ai quali, come detto, andrebbero aggiunti i potenziali 900 circa della Gradinata.

