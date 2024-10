Reggina, Toscano: ‘Le favorite, i nostri obiettivi, i tifosi amaranto’

Il tecnico Mimmo Toscano, intervenuto a Talk Sport su Radio Antenna Febea, ha parlato di gruppo, obiettivi, ma anche delle scelte fatte sui giocatori lasciati a Reggio tra cui Baclet, De Falco e Strambelli e poi delle favorite per la vittoria del campionato: “I calciatori in uscita difficili da gestire? Non credo, quando ti trovi di fronte a ragazzi intelligenti e disponibili nulla è difficile, le scelte vengono fatte per il bene di tutti. Nel calcio questo accade spesso, il tecnico fa delle scelte e fino al momento ritengo di avere avuto confronti sempre con ragazzi intelligenti.

Noi ripartiamo dal settimo posto in classifica, davanti a noi ci sono squadre che partono da una base consolidata come Catania e Catanzaro. Dobbiamo colmare questo gap ed insieme alla società lavoriamo tutti insieme per arrivare al raggiungimento dei nostri obiettivi. Poi c’è una società come il Bari che non è paragonabile a nessuno, fuori portata anche rispetto a Ternana e Teramo, ma insieme a tutto questo c’è di mezzo il campo, il giudice supremo, sarà lui a stabilire la squadra più forte.

Noi lavoreremo in silenzio e duramente. Gli obiettivi non si sbandierano ai quattro venti, si costruiscono passo dopo passo, attraverso l’applicazione e l’impegno. Garantisco io personalmente in questo senso. La tifoseria merita questo tipo di soddisfazioni, qui c’è un pubblico che ha voglia di calcio ed è molto passionale, noi ci dobbiamo impegnare a ripagare questo loro affetto e mi piacerebbe vedere con costanza il pubblico ammirato lo scorso anno contro Catanzaro e Monopoli“.

