Reggina: bloccato il mercato in entrata. Baclet e non solo, casi da risolvere

Massimo Taibi è a Milano. Trattative in corso per cercare di trovare una sistemazione a tutti quei calciatori ritenuti in esubero. Per alcuni dei quali la soluzione dovrebbe essere già stata trovata, per altri il percorso in uscita è parecchio complicato.

Superfluo sottolineare come il caso più spinoso sia quello riguardante Alain Baclet, l’attaccante arrivato lo scorso gennaio come l’acquisto più importante ed ora totalmente fuori dai programmi tecnici e societari. Diversamente dalle altre posizioni, Baclet oltre ad avere una situazione contrattuale pesante, è legato alla Reggina addirittura fino al giugno del 2021 ed anche questo ne determina la difficoltà di qualsiasi potenziale acquirente.

Sembrava in dirittura d’arrivo la cessione alla Virtus Francavilla, per il momento in stand by, si registra l’interesse della Carrarese per una trattativa però mai avviata. L’organico attualmente numeroso, frena qualsiasi altra operazione in entrata, per questo motivo il DS sta cercando di accelerare i tempi, visto che insieme a Baclet ci sarebbero da sistemare anche Strambelli, De Falco, Ungaro, Petermann e Mastrippolito.

