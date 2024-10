Calcio femminile: neanche il Potenza riesce a fermare le ragazze della Segato

Anche il Potenza si deve arrendere alla Segato Under 15 nazionale femminile, capolista assoluta ormai lanciata verso la fase interregionale.

Il lungo viaggio non stanca le ragazze di mister Mazzei che chiudono 5-0 una gara condotta con autorità.

Ancora prive di Miriam Morabito (infortunata ), Negro e compagne realizzano cinque reti di ottima fattura, doppietta di Verbaro, Negro, Chirico e Iiriti e mettono in evidenza grandi capacità tecniche a dimostrazione di una crescita esponenziale del gruppo.

“Siamo molto contenti dei risultati, afferma il presidente Agostino Cassalia soprattutto per la crescita tecnica delle ragazze Under 15 e Under 12, ma siamo sempre del concetto che una cosa fatta bene può essere fatta meglio e per questo ci impegneremo per fare crescere il progetto Segato Woman“.

Prossimo test interno contro il Crotone.