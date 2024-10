Calcio Femminile: al via il campionato Under 12, la Segato pronta all’esordio

Inizierà sabato 24 febbraio alle ore 15 il campionato Nazionale Under 12 femminile. Esordio casalingo per le ragazze della Segato che ospiteranno il quadrangolare presso il Centro Sportivo Reggio Village. Tanta curiosità per vedere all’opera le giovani calciatrici ottimamente guidate dal mister Giovanni Vadalà, che cercheranno di imitare l’under 15 che primeggia nel proprio girone. “Siamo molto soddisfatti del lavoro fin qui svolto, commenta il presidente della Segato Agostino Cassalia, si stanno gettando le basi per un progetto importante di calcio giovanile femminile, con tutte le difficoltà logistiche e ambientali“.