Calcio: la Figc conferma le decisioni della Covisoc, Chievo fuori

“Il Consiglio Federale ha deciso di confermare le decisioni della COVISOC bocciando le domande di iscrizione di sei club: si tratta del ChievoVerona in Serie B e di Carpi, Casertana, Novara, Paganese e Sambenedettese in Serie C. Questi club adesso potranno avanzare ricorso al Collegio di Garanzia del CONI per cercare di ribaltare la decisione e ottenere l’iscrizione al prossimo campionato evitando così di dover ripartire dalle serie minori. Ora si attende il comunicato della FIGC”.

fonte: TMW