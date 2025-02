Calcio a 5: la Futura U19 si riscatta subito, dopo lo stop in Coppa

La Futura Under 19 ha centrato una vittoria importante e meritata contro il Soverato Futsal, in una partita giocata al PalaScoppa e dominata fin dalle prime battute dalla squadra gialloblù. Come da pronostico, la formazione di Mister Francesco De Stefano ha dimostrato un approccio alla gara impeccabile, creando tantissime occasioni da gol e mettendo in difficoltà la difesa avversaria, dove il portiere ionico si è rivelato il migliore in campo. Nonostante l’ottima resistenza del portiere del Soverato, infatti, la Futura è riuscita a chiudere il primo tempo sul 3-1, grazie a una prestazione convincente e a una grande efficacia in attacco.

Secondo tempo

Nel secondo tempo, con la stessa mentalità, Squillaci e soci hanno realizzato altri tre gol, portando il risultato finale sul 6-1. Una bella risposta dopo la combattutissima ma sfortunata sfida di Coppa giocata in casa del Cosenza giovedì scorso. Una vittoria netta, frutto di un’ottima rotazione degli effettivi e di una superiore caratura tecnica, che ha permesso alla Futura di controllare la partita dall’inizio alla fine. Con questo successo, la Futura Under 19 consolida la sua posizione in classifica. Doppietta per Christian Melito e Tripodi, mentre in gol sono andati anche Alessandro Squillaci e Azzarà. La squadra di Mister De Stefano continua a dimostrare di essere una delle realtà più competitive del campionato, pronta a lottare per obiettivi sempre più ambiziosi.

Domenica prossima, si ritorna in campo al Palattinà per affrontare il Polistena.