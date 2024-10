Calcio – Gabriele Parisi spera di realizzare il suo sogno. Indossare la maglia amaranto

L'estremo difensore, attualmente in prova, vuole dimostrare tutte le sue doti

Un terzo portiere da affiancare a Guarna e Farroni. La Reggina da qualche giorno sta osservando con particolare attenzione Gabriele Parisi, aggregatosi in prova alla prima squadra e più volte in passato, soprattutto nel corso della prima gestione Praticò in serie D, accostato alla società amaranto.

L’estremo difensore, che vanta una esperienza in serie C con l’Hinterreggio e che con la Vibonese ha vinto il campionato di serie D, reggino purosangue, ha sempre dichiarato il suo amore verso la Reggina e per lui, anche da terzo, sarebbe la realizzazione di un sogno.