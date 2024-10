Reggina-Vibonese: programma allenamenti. Cambia l’orario del match?

“Domenica 22 settembre, alle ore 17.30 la Reggina affronterà la Vibonese gara valida per la quinta giornata del campionato di serie C girone C. Il programma degli allenamenti al Centro Sportivo Sant’Agata:

-Mercoledì 18/09 ore 16

Giovedì 19/09 ore 10

Venerdì 20/09 ore 10

Sabato 21/09 rifinitura a porte chiuse stadio “Oreste Granillo”.

Voci non ancora confermate, parlano di un possibile anticipo dell’incontro tra la Reggina e la Vibonese dalle ore 17,30 alle 15,00. Ne sapremo di più tra qualche giorno.