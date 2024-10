Calcio – Settembre mese da record. La Reggina giocherà altre tre volte, il calendario

Settembre quasi da record per quello che riguarda gli impegni. Raramente capita in serie C di dover giocare sei partite in un solo mese, tre delle quali già disputate. Un calendario duro e per la Reggina una fatica maggiore dettata dalla forza di alcuni degli avversari. Se Cavese e Bisceglie possono essere ritenuti, ma solo dopo aver vinto facilmente, avversari alla portata, il resto degli incontri per gli amaranto possono essere ritenuti abbastanza impegnativi.

Il primo scoglio è stato superato in maniera brillante, quello al S. Nicola di Bari contro la compagine dai più indicata come la squadra più forte del girone ed una vittoria sfiorata. Adesso ne rimangono altri tre a partire dal derby con la Vibonese di domenica pomeriggio. A seguire il turno infrasettimanale, da capire perchè alle 15 sul terreno della Ternana, per chiudere domenica 29 settembre al Granillo contro il Catania. Un ciclo terribile che, però, può dare ulteriore slancio alla squadra di Toscano in caso di vittorie e maggiore consapevolezza.

Leggi anche