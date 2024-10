Calcio – Un giocatore della Segato convocato in Nazionale

Grande soddisfazione in casa Segato per la convocazione in Nazionale Under 15 dell’attaccante Rocco Quirino.

Il giovane calciatore sarà impegnato dal 25 al 27 febbraio presso il C.P.O. di Formia.

Quirino, attaccante centrale si è particolarmente distinto in questa stagione con anno la squadra Under 15.

Rocco Quirino, afferma Agostino Cassalia, “è la classica punta centrale, molto fisica capace di fare reparto da solo. Bravo tecnicamente ed ottimo colpitore di testa, su di lui l’attenzione di parecchie squadre professionistiche”.