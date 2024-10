Calcio – Il giovane portiere Galluzzo (Locri) entra nella storia

Il Locri vince anche sul campo dl Cutro e mantiene la vetta della classifica con un buon margine sui cugini del Siderno. Ma la notizia di giornata riguarda il portiere Giorgio Galluzzo, il quale, avendo superato i 67 minuti di gara senza prendere gol, che lo dividevano dal record del collega Telli proprio del Siderno, agguanta il record di imbattibilità.

A fine gara, oltre alla soddisfazione per la squadra ionica dell’ennesimo successo che proietta il Locri sempre più verso il campionato di serie D, i festeggiamenti sono soprattutto per l’estremo difensore, portato in trionfo dalla società, lo staff tecnico ed i compagni di squadra.

Dato non trascurabile è che il portierone del Locri ha solo 19 anni.