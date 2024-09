Calcio giovanile: tre giorni di stage al Torino per il gruppo dell'Accademia Granata

Per i ragazzi, non una semplice azione di scouting, ma un’esperienza formativa a 360 gradi

Il gruppo dell’Accademia Granata di Reggio Calabria rientra in città da Torino dopo una 3 giorni bella, intensa e ricca di ottimi spunti.

L’esperienza è una delle tappe di un progetto di crescita dei giovani calciatori della nostra Accademia, condiviso puntualmente con il TORINO FC.

Per i nostri ragazzi, non una semplice azione di scouting, ma un’esperienza formativa a 360 gradi.

Tutti i nostri nove ragazzi hanno: vissuto Torino per 3 giorni, alternando alle sedute di allenamento la visita di diverse parti della città. Visitato la Basilica di Superga, simbolo di Torino e del Grande Torino.

Inoltre hanno svolto sedute in due diversi centri sportivi del TORINO FC: il Bacigalupo di via Carlo Bossoli ed il centro sportivo FCD Rivoli di via Orsiera.

Svolto allenamenti misti, diretti dallo staff U13 del TORINO FC;

svolto allenamenti dedicati ai portieri, in cui si è misurato, ben figurando, il nostro Andrea Versaci (anno 2011);

svolto parte di seduta atletica/coordinativa con un preparatore atletico del TORINO FC;

svolto allenamento congiunto con il gruppo FC U13 settore giovanile del TORINO FC. Quest’ultima seduta, particolarmente importante ed indicativa, ha messo in luce punti di forza ed aree di miglioramento di ogni singolo ragazzo, sulle quali continuare a lavorare a partire da Lunedì 02/09.

Per il nostro Staff dell’Accademia Granata l’occasione è stata ottima per:

Confrontarsi con lo staff dirigenziale e tecnico del TORINO FC e condividere il programma tecnico della nuova stagione calcistica 2024.2025;

fare formazione in campo per tecnici e dirigenti del TORINO FC;

pianificare il prossimo stage a TORINO FC, previsto per la fine di Ottobre 2024;

pianificare le prossimo visite del TORINO FC presso le ns sedi di Reggio Calabria e Gioia Tauro.

Ringraziamo il TORINO FC per la collaborazione, in questa particolare fase dell’anno, e di aver permesso anche ai genitori di vivere queste belle giornate di sport a bordo campo, all’interno di ogni struttura. Grazie al direttore Corrado Buonagrazia, al direttore Gianluca Cabella, al coordinatore tecnico Stefano Falbo, a tutti i Mister in campo.

Di seguito l’elenco di tutti i ragazzi partecipanti allo stage, ai quali facciamo un grosso in bocca al lupo per il loro futuro:

Giuseppe Gattuso (2011)

Gabriele Luvarà (2011)

Giona Minasi (2011)

Roberto Nicolò (2011)

Andrea Versaci (2011)

Vincenzo Latella (2012)

Vincenzo Marcianò (2012)

Massimo Villani (2012)

Jacopo Zampaglione (2012)