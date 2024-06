Calcio: soddisfazione per l'Accademia Granata. Un giovane al Campus del Torino

L’Accademia Granata di Reggio Calabria è lieta di annunciare che uno dei propri tesserati, Andrea Carella, categoria esordienti anno 2012, è stato selezionato per vivere una bellissima esperienza a Torino.

Andrea parteciperà al Campus ufficiale del Torino FC che si terrà ad Orbassano (TO), sede del settore giovanile, dal 10 al 16 Giugno 2024.

L’esperienza sarà importante perché Andrea sarà a diretto contatto con i pari età del settore giovanile, con gli allenatori ed il direttore generale del Torino Fc, sig. Gianluca Cabella. Ma non solo: sarà un’esperienza intensiva, formula mattina/pomeriggio e l’esperienza stessa varrà come provino ufficiale per il Torino FC.

Un’ulteriore conferma della bontà del progetto Accademia Granata che, pur essendo al secondo anno di vita, si conferma, sotto la guida del presidente sig.ra Simona Romeo, sempre più serio, professionale, attivo, dinamico e di prospettiva.

“L’Accademia Granata di Reggio Calabria augura ad Andrea ed ai suoi genitori buon viaggio verso Torino e spera che questa possa essere una grande esperienza di crescita umana, familiare e professionale. La nostra Accademia ringrazia il Torino FC per il grande spirito di collaborazione ed aspetta sia i Mister che il direttore generale sig. Gianluca Cabella a Reggio Calabria il 24 Giugno 2024, in occasione dell’apertura del nostro primo CAMPUS ESTIVO per piccoli calciatori”.