Sette squadre a Reggio Calabria vorrebbero condividere esperienze, valori e percorsi sportivi e non. Nasce da questa intenzione l’accordo tra sette scuole calcio del territorio reggino che vuole dimostrare che andare avanti assieme, anche se difficile, si può fare se si pongono alla base i valori etici dello sport.

Le società che aderiscono all’accordo

I responsabili del Centro Reggio Junior, della scuola calcio “Carlo Crucitti” del San Gaetano Catanoso, del Saline, della Nostra Valle Condofuri, delle Pro Ludis e del Mirabella hanno deciso di provare a stare assieme, di cercare di sviluppare programmi di formazione condivisi e attività di crescita sportiva ed umana rivolta ai ragazzi ed ai bambini. Condividere i veri valori dello sport, far si che ogni partita, ogni manifestazione diventi una festa per i ragazzi a prescindere dal risultato sportivo, semplicemente nel reciproco rispetto.

In quest’ottica la settimana scorsa si è svolto un mini torneo che ha coinvolto circa 120 ragazzi categoria esordienti, che sotto gli occhi di Umberto Palmieri, responsabile scouting Milan per la Calabria, si è svolto al centro sportivo Sant’Agata, in un clima reso perfetto grazie anche alla collaborazione di tutti i genitori presenti.

Gli obiettivi del nuovo consorzio

Accordo fatto, adesso si lavora per il futuro, le priorità del consorzio saranno quelle di offrire e costruire una mentalità nuova nell’ambiente dello sport reggino non fatto di divisioni ma di aggregazione, di creare un ambiente adatto alla crescita dei nostri bambiniragazzi, di lealtà e di rispetto. Il consorzio di cui adesso fanno parte queste sette squadre non vuole essere un’entità chiusa ma aperta a tutte quelle società sportive, non solo calcistiche, che ne condividano i valori!