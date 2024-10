Calcio giovanile – Asd Valanidi e Clivia Profumi, presentazione ufficiale dell’accordo (FOTO)

Al “Clivia Reggio Village”, quella di ieri non è stata una giornata come le altre. Secondo programma, struttura gremita da tanti piccoli atleti suddivisi nei vari campi, per lo svolgimento della consueta attività della Scuola Calcio Francesco Cozza, ma gremita pure la sala che ha ospitato la presentazione ufficiale dell’accordo chiuso tra l’Asd Valanidi Calcio Giovanile e la Clivia Profumi.

Una grande partecipazione, così come è visibile dalle foto, che ha inorgoglito ulteriormente il presidente della società reggina Fortunato Martino, nel giorno in cui, dopo un lungo inseguimento, si è concretizzato un accordo molto interessante: “E’ vero, è stato un lunghissimo inseguimento all’amico Gullì che finalmente siamo riusciti a condurre in porto.

Per noi è una grande soddisfazione riuscire ad avere questo rapporto di collaborazione con una azienda così importante e prestigiosa come Clivia Profumi e speriamo che il matrimonio possa durare il più a lungo possibile”.

Presenti al tavolo insieme al presidente Fortunato Martino, anche i soci Salvatore Brancati e Francesco Cozza, mentre per la Clivia Profumi il titolare signor Gullì (l’altro socio è il signor Scordo) ed il manager dell’azienda il signor Tevere.

Emozione e soddisfazione è stata manifestata anche dal proprietario della Clivia Profumi che ha motivato alla platea la sua scelta: