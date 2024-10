Calcio Giovanile – Ciccio Cozza ti aspetta in campo. Insieme a lui Tonino Martino

Poco più di un mese e si riparte. Affinamento della tecnica individuale, miglioramento fisico e coordinativo. Si ripropone un appuntamento che lo scorso anno ha segnato numeri significativi in fatto di partecipazione. Al “Clivia Reggio Village” l’ex calciatore della Reggina Francesco Cozza ha avviato la macchina organizzativa per il secondo “Individual” in programma il prossimo 10 giugno. Sarà la fase successiva alla chiusura delle attività per quello che riguarda la scuola calcio, anche per questa stagione assai partecipata.

Francesco Cozza, ha già anticipato che insieme alla solita squadra di tecnici, in questo secondo Individual si avvarrà anche della collaborazione di Tonino Martino (ex giocatore della Reggina).

Rimangono i concetti che, come detto in apertura, sono quelli soprattutto del miglioramento della tecnica individuale attraverso sedute specifiche e sotto l’attenta osservazione oltre che dello stesso Cozza, anche di allenatori qualificati ed esperti. Dai più grandi fino ai Pulcini, la possibilità di partecipazione. Le informazioni presso la segreteria del centro sportivo “Clivia Reggio Village”situato in viale Messina a Reggio Calabria.

Tutte le informazioni presso la segreteria del centro sportivo Clivia Reggio Village, tutti i pomeriggi da lunedi a venerdi (dalle 14 alle 19), oppure telefonando al numero 368.3366247.