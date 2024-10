Calcio Giovanile: grande soddisfazione per gli Allievi Regionali del Gallico Catona

Alessandro Catalano premiato come migliore giocatore del "Torneo delle Marinate"

Grandissima soddisfazione per gli Allievi Regionali del Gallico Catona guidati da Mister GIANNI NOTARO nel “TORNEO DELLE MARINATE” che si è disputato allo Stadio Marzano di Vibo Marina. Presente anche il Responsabile Tecnico Mister Gaetano QUARTICELLI.

Dopo il pareggio per 0-0 contro i BOYS MARINATE I nostri ragazzi hanno concluso in testa il loro girone, disputando la finale con la prima dell’altro: gli Allievi della SEGATO. La gara si è conclusa con il risultato di 1-1 con la rete di Alessandro CATALANO, perciò sono stati necessari i calci di rigore per decretare i vincitori del torneo.

Si rigraziano i Responsabili del Settore Giovanile ENZO DASCOLA, NINO REITANO e GIANNI MALAVENDA e tutti i dirigenti della SOCIETÀ che seppur tra tante difficoltà hanno saputo creare e gestire un gruppo che si spera possa ottenere traguardi ancor più prestigiosi.

Un particolare ringraziamento va agli organizzatori per l’accoglienza ricevuta, per l’organizzazione e lo svolgimento della manifestazione. Complimenti al nostro Alessandro CATALANO premiato come migliore giocatore del TORNEO.