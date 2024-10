Calcio giovanile – Il programma delle gare degli amaranto

I giovani della Reggina in campo in questo week end

Con Under 17 e Under 15 Nazionali già proiettati al 2020, tocca alla Berretti chiudere in crescendo il 2019. I ragazzi di mister Assumma saranno di scena sabato a Vibo Valentia.

Torna in campo l’Under 15 Femminile, dopo la sconfitta per 7-2 all’esordio. Per la prima in Sant’Agata c’è il Catanzaro. Di seguito il programma del weekend:

Campionato Berretti girone F, 11ª giornata

Vibonese-Reggina, sabato 14 dicembre, ore 14:30

Stadio Luigi Razza, Via Piazza D’Armi, 3 – Vibo Valentia (VV).

Campionato Under 15 Femminile, 3ª giornata

Reggina-Catanzaro, domenica 15 dicembre ore 15

Centro Sportivo Sant’Agata, campo 3 – Via delle Industrie – Reggio Calabria (RC).

Campionato Under 15 Regionale girone D, 12ª giornata

Reggina-Accursi Football Academy, domenica 15 dicembre 10:30

Centro Sportivo Sant’Agata, campo 3 – Via delle Industrie – Reggio Calabria (RC).