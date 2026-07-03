Calcio Giovanile: Juventus Football Club, per la Segato rinnovo biennale

La Scuola Calcio Segato, rinnova, per due stagioni sportive 2026/2027 e 2027/2028 l’accordo di collaborazione relativa alla Scuola Calcio con la Juventus Football Club.

Si entrerà così nel decimo anno consecutivo di sinergie tra la società professionistica più scudettata d’Italia e la Scuola Calcio Segato.

Le Juventus Academy rappresentano un numero ristretto di centri di eccellenza e di riferimento sul territorio nazionale, selezionate in base ad una serie di parametri sportivi e valoriali dove viene trasmesso il “Metodo Juventus” attraverso la condivisione di metodologie, la formazione dei tecnici e le visite effettuate dallo staff Juventus durante il corso della stagione sportiva, con l’obiettivo di portare la professionalità dei metodi e delle programmazioni Juventus direttamente presso le società presenti nel territorio nazionale.

Tanto entusiasmo in casa Segato, euforia composta e grande senso di responsabilità. “Ci accingiamo a vivere il decimo anno di collaborazione con la Juventus che coincide con prima cessione alla società bianconera, quella di Leo Bevilacqua afferma il presidente Agostino Cassalia. Siamo orgogliosi di questo primo traguardo che rappresenta anche un primato nazionale, ma nel contempo avvertiamo la responsabilità di consolidarlo nel nostro percorso di crescita. Chiudiamo la stagione sportiva come si suol dire con il botto, ma di fatto siamo costantemente impegnati con gli open day rivolti a tutte le categorie maschili e femminili, dai Piccoli Amici all’ Under 17 Elite. Siamo particolarmente felici per la cessione di Miriam Morabito che a breve firmerà per una importante società di serie A. Premia il lavoro della Segato Women che ha valorizzato molte ragazze. Stiamo definendo la cessione di qualche altro calciatore e in questi giorni tutto sarà ufficializzato”.