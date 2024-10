Calcio giovanile – Reggina, netto successo dell’Under 15 sul Catanzaro

Prima vittoria stagionale per la compagine di mister Zito

Prima vittoria dell’Under 15 di mister Zito che batte i pari età del Catanzaro con un rotondo 4-2. Per gli amaranto in gol Mautone, Paura, Maietta e Malara. Di seguito il tabellino della gara:

UNDER 15 SERIE C GIRONE E, 2^ GIORNATA

CATANZARO-REGGINA 2-4

Marcatori: 13′ Mautone (R), 22′ Elia (C), 30′ Paura (R), 31′ Maietta (R), 47′ Caliò (C), 63′ Malara (R).

Catanzaro: Moscarino, Morelli, Nebbioso, Angotti, Megna, Lanciano (36′ Iulis), Caliò, Giampà (64′ Masciari), Elia, Falco (43′ Tedesco), Bianco. A disposizione: Coniglio, Tarantino, Martino, Marullo, Tegano, Cestari. Allenatore: Camerino.

Reggina: Sciammarella, Ruggeri, Malara, Maressa, Paura, Serra, Palumbo (56′ Lofaro), Perri (59′ Forciniti), Mautone, Maietta (68′ Farcomeni), Luise. A disposizione: Mileto, Vilasi, Perrotta, Tringali, Pennestrì. Allenatore: Zito.

Arbitro: Antonio Carlizzi di Vibo Valentia (Domenico Luccisano di Taurianova e Salvatore Morabito di Taurianova).

Note – Ammoniti: Morelli (C), Lanciano (C), Iulis (C), Palumbo (R), Luise (R). Calci d’angolo: 5-1. Recupero: 2’pt; 4’st.