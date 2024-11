Colpo esterno per le ragazze amaranto sul campo del Catanzaro

C’era attesa per la prima di campionato delle calciatrici amaranto Under 17 e l’avvio di stagione è stato più che positivo, con la vittoria in trasferta sul campo del Catanzaro grazie alla tripletta della Romano e poi Tedesco e Verbaro. Parte bene quindi la Reggina Women, risultato finale 1-5.

fonte foto: facebook Reggina