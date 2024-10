Calcio Giovanile – Poker d’assi della Segato nella Valle dei Templi

La squadra reggina sul gradino più alto del podio in quasi tutte le categorie

Nella ” Valle dei Templi ” di Agrigento il ” Tempio ” della Segato, la società del presidente Agostino Cassalia, cala un poker di assi, aggiudicandosi quattro primi posti, nelle categorie Primi Calci anno 2011, Pulcini anno 2010, Pulcini anno 2009, Esordienti anno 2007, ed un terzo posto con il gruppo 2008.

Nel torneo in terra sicula, la Segato, unica società calabrese ha raccolto consensi e ammirazione per l’ottimo gioco espresso in tutte le categorie, frutto di un importante lavoro di programmazione.

Primo posto quindi per i Primi Calci anno 2011, Pulcini anno 2010, Pulcini anno 2009 ed Esordienti anno 2007, numerosi osservatori a seguire i talenti della Segato.

“E’ stato un torneo, bello ed entusiasmante, afferma Agostino Cassalia, con un ottimo tasso tecnico e con società con impronte tecnico – tattiche importanti, poi il regolamento del torneo, (finalmente) che imponeva nei piccoli, la costruzione in zona uno, quindi la rimessa in gioco da parte del portiere con le mani ha inciso molto sotto l’aspetto del gioco. Tanta sportività e tanta voglia di superarsi.

Devo fare i complimenti a tutto lo staff tecnico per la grande professionalità trasmessa fin dai più piccoli anno 2011/2012, capaci di trascorrere i tre giorni del torneo in modo autonomo, viaggio e soggiorno in hotel”.