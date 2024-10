Calcio giovanile – Sorgonà: ‘Bene la prima settimana, pronte tante novità’

Football Skills procede in maniera spedita. Tanti iscritti e tanto lavoro

Sta per concludersi la prima settimana di lavoro dello stage Football Skills, affinamento della tecnica e non solo, organizzato dal responsabile Pasquale Sorgonà ed in pieno svolgimento al centro sportivo S. Agata.

“Intanto registro una importante partecipazione, ci dice Pasquale Sorgonà. Siamo andati anche un pò oltre le aspettative, questo significa aver convinto coloro che hanno partecipato a quelli precedenti, che si è fatto un buon lavoro.

La prima settimana è stata incentrata sulla divisione dei gruppi e quindi le valutazioni in base alle abilità. Tanti allenamenti all’interno del rettangolo di gioco con l’obiettivo di affinare la tecnica e la tattica individuale, con il coinvolgimento di tutti quegli atleti compresi nella fasce di età che vanno dai dieci ai sedici anni.

Un lavoro di gruppo sviluppato insieme al mio staff composto da Leandro Latella, Ninni Riso, Pietro Candido ed il sottoscritto. Oggi concludiamo il percorso settimanale e lasciamo ancora per qualche giorno le iscrizioni aperte, visto che il numero massimo per lo svolgimento di un lavoro ottimale non è stato ancora raggiunto.

Quindi se qualcuno fosse ancora interessato, può presentarsi presso il centro sportivo S. Agata, campo quattro, dalle 16 alle 18 e può sottoscrivere la propria iscrizione, avendo ancora ben tre settimane piene di lavoro.

Per i prossimi giorni sono previsti una serie di incontri con la nutrizionista Claudia Curcio nei quali, prima con i genitori e poi con i giovani atleti, verranno fornite le indicazioni migliori per una corretta alimentazione”.

Per informazioni: Pasquale Sorgonà 339.8420634, Leandro Latella 340.1543240