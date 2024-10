Calcio giovanile: ‘Summer Camp’, un successo targato Segato 

Si è concluso il Summer Camp organizzato dalla Scuola Calcio Segato in collaborazione con la FC Juventus. La splendida location della bellissima struttura di Cucullaro, realizzata dall’amministrazione del comune di Santo Stefano in Aspromonte ha ospitato l’evento. Circa 80 ragazzi e ragazze dai 6 ai 16 anni hanno realizzato il loro piccolo sogno. Doppie sedute di allenamento, intervallate da giochi e piscina, sotto l’attenta guida dei tecnici Juventus Giuseppe Cedro e Francesco Barone, coadiuvati dall’eccellente Staff tecnico della Segato.

La soddisfazione del presidente Agostino Cassalia:

“È stato un test importante per la nostra società, credo superato brillantemente. Le adesioni sono state numerose e già a fine giugno abbiamo dovuto chiuderle. La gioia dei ragazzi e dei loro genitori è stato il responsorisultato più significativo. Ci corre l’obbligo di ringraziare il Sindaco di Santo Stefano in Aspromonte per la grande disponibilità, non conoscevo personalmente il dott Malara, è una persona molto pratica, con idee chiare ed importanti già realizzate e tante in cantiere.

Sotto l’aspetto squisitamente tecnico, il camp è stato di alto livello, molti ragazzi hanno evidenziato grandi qualità ed alcuni di loro saranno seguiti in futuro dalla Juventus“.