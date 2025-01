Calcio giovanile: nuovo incarico alla Lazio per Tobia Assumma

Il post sul proprio profilo facebook aveva lasciato intendere qualcosa. Lo ha scritto il tecnico Tobia Assumma, stimato allenatore reggino che ha di recente concluso la sua esperienza nel settore giovanile della Reggina. Una vicenda nota e già raccontata che si è chiusa con l’esonero dell’allora allenatore dell’Under 19 e quel comunicato della società che ha fatto molto discutere, seguito dalla replica del tecnico.

La vicenda ora è definitivamente alle spalle e per Tobia Assumma si aprono scenari nuovi. Torna alla Lazio dove ci era già stato come allenatore dell’Under 15, mentre adesso la società biancoazzurra gli affida la responsabilità dell’attività di base.

Un importante riconoscimento oltre che meritato ed è per questo che la redazione di CityNow si complimenta con Tobia e gli formula i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera.

Il post di Tobia Assumma

“Io credo che sia necessario sapere andare oltre, disinnescare le tensioni, quando in gioco ci sono affetti importanti, pezzi di cuore. Il mio percorso professionale seguirà altre strade ma non posso esimermi – ne sono moralmente obbligato essendoci in ballo i colori amaranto – dal salutare la Reggina 1914 con il solito trasporto che va al di là di qualsivoglia incomprensione, pur non essendo mai mancato il rispetto professionale ed umano verso la Società, cui sarò grato per il prestigioso incarico affidatomi ad inizio stagione.

La maglia amaranto – che porto e porterò per sempre tatuata sul mio cuore – va tutelata sempre ! Sono certo, che l’intero ambiente saprà essere compatto nel creare le condizioni necessarie per raggiungere l’obiettivo da tutti noi auspicato. Un pensiero speciale ai miei ragazzi, cui auguro un radioso futuro sportivo ed umano.

Forza Reggina. Sempre”.