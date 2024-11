Calcio giovanile Uisp: alle finali nazionali 2014 vincenti le scuole calcio Cordova e Segato Viola.

Imprese sportive da record per le società B. Cordova e Segato Viola, che alla loro prima presenza alle finali giovanili nazionali UISP si aggiudicano, nelle rispettive categorie, Giovanissimi, Esordienti e Pulcini, dapprima il campionato territoriale Uisp di Reggio Calabria e il due giugno, nella splendida cornice di Rimini il titolo di campioni d’Italia 2014. Siamo orgogliosi dichiarano i due mister Cassalia Antonino e Andrea Votano della scuola calcio Segato Viola, per l’impegno e la determinazione con la quale i nostri ragazzi hanno lottato per ottenere l’ambito riconoscimento.Citazione d’obbligo per i nuovi campioni d’Italia della categoria Pulcini e Esordienti, Bevilacqua Leonardo, Chirico Giuseppe, Duli Gledjan, Ferrara Carmelo, Gatto Giovanni, Mantegna Gianluca, Martini David, Quartarone Vincenzo, Lofaro Lorenzo, Naso Gianmarco, Briganti Emanuele, Defilippo Davide, Morabito Bruno, Corrado Salvatore, Giuffrida Giuseppe, Filippone Francesco, Gattuso Andrea e Mazzeo Ettore.Felicità anche da Giovanni Cordova, responsabile della scuola calcio Bernardino Cordova, il quale non nasconde la propria soddisfazione, elogiando giocatori e tecnici per l’ottimo lavoro svolto durante l’anno.Guidati dai mister Vincenzo Marcianò (fase territoriale) Gianni Cordova, (fase nazionale) i ragazzi della categoria Giovanissimi, Latella Bruno, Condello Domenico, Gattuso Giorgio, Vignarolo Giovanni, Tamiro Vincenzo, Occhione Jonathan, Cordova Beniamino, Lorenzini Paolo, Chindemi Francesco, Nucera Simone e Calzone Mario, hanno sconfitto una dopo l’altra le regioni Puglia 1, Puglia 2, Piemonte 2 e Piemonte 1, quattro vittorie nitide che non hanno lasciato scampo ad avversari quotati e ambiziosi.È stato il successo dello sport calabrese laborioso, del calcio del fare, dichiara Luigi Marrapodi responsabile del settore giovanile dell’Uisp Calabria, in questi anni di certosino lavoro dietro le quinte, con discrezione e garbo abbiamo proposto alle società calcistiche il nostro modo di interpretare il calcio giovanile, fatto di concretezza e semplicità tutelando le aspettative di tutte le scuole calcio che condividono e sentono le nostre stesse sensazioni. Godiamoci, pertanto dopo tanti sacrifici questa tripla affermazione nazionale, con la consapevolezza che si può continuare a fare sport e risultati solo con la serietà e la competenza di tutti.Esprime felicità, anche il presidente della Lega Calcio UISP Giuseppe Marra per l’affermazione calcistica del Bernadino Cordova, una nostra società affiliata che si rende protagonista assoluta in ambito nazionale, non fa che comprovare la competitività del nostro territorio che non teme confronti con le altre regioni d’Italia.