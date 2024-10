Calcio. Idea “Mini Mondiale” per ripartire. Dove si giocherà? Individuate tre città

Il calcio vuole ripartire, la serie A è quella che si sta adoperando affinchè la macchina possa ricominciare a camminare. Tra protocolli sanitari ed ipotesi, il Corriere dello Sport oggi parla di questo campionato da concludersi con la formula di un “mini Mondiale” con partite disputate solo in 3-4 città sicure resta in piedi. Si è parlato di Firenze, Roma e Napoli come sedi delle gare, con presenza super limitata fino a un massimo di 240 persone, calciatori inclusi, e controlli antidoping effettuati regolarmente a fine match e a sorpresa.