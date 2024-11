Calcio: il Bocale si aggiudica il 1° Triangolare ADMO ”In campo per la vita”.

PRO PELLARO – BOCALE 1-2

Pro Pellaro: Cogliandro, Vinci, Attinà, Marra, Latella, Fallanca, Alampi C., Alampi A., Polito, Ricciardi, Putortì All. Greco Bocale: Cuzzucoli, Scilipoti, Dieni, Gioia, Bianchi, Audino, Erbetta, Romeo, Catanzaro, Saviano, Astuto All. Lo Gatto

Con una rete di Scilipoti ed una di capitan Saviano, il Bocale batte la Pro Pellaro e accede cosi alla finale. Una gara sbloccata al 12’ dal difensore reggino che sfrutta una corta ribattuta di Cogliandro. Passano solo tre minuti e Cosiamo Saviano con una “puntata”, colpo spesso utilizzata nel calcio a 5, batte il portiere della Pro Pellaro non esente da colpe. Al 29’ la bellissima rete di Ricciardi che accorcia le distanze con un tiro da fuori area dopo aver saltato un avversario. Migliore in campo Reggionelpallone.it: Ricciardi

PRO PELLARO – REGGIO MEDITERRANEA 0-5

Pro Pellaro: Cogliandro, Vinci, Attinà, Marra, Latella (9’ Sergi G.), Fallanca, Alampi C., Alampi A., Polito, Ricciardi, Putortì All. Greco Reggio Mediterranea: Sorace, Mallone (21’ Foti), Martino, Digiacomoantonio, Praticò, Falduto, Brancati, Candido, Siclari (15’ Centofanti), Bossi, Ventura All. Crupi

Trascinata da un super Siclari autore di una tripletta, la Reggio Mediterranea supera il Pro Pellaro e raggiunge il Bocale in Finale. Pronti via ed la squadra alleanata da mister Crupi realizza tre reti conla tripletta di Siclari. Il Pellaro alza il baricentro lasciando spazio alle ripartenze della Reggio Mediterranea. Candido prima e Centofanti dopo chiudono definitivamente le ostilità realizzando altre due reti. Migliore in campo Reggionelpallone.it: Siclari

REGGIO MEDITERRANEA – BOCALE 1-1 (1-3 dcr)

Reggio Mediterranea: Fiumanò, Martino, Falduto (12’ Bossi), Sapone, Siclari, Foti, Marcianò, Marino F., Marino M., Candido, Dascola All. Crupi Bocale: Leonardi, Scilipoti (15’ Anghel), Gioia, Quattrone, Bianchi, Pannuti, Cucinotti, Astuto, Catanzaro, Di Fiore All. Lo Gatto

Sono serviti i calci di rigore per decretare la vincente del 1° triangolare Admo. Alla fine la spunta il Bocale grazie ai penalty realizzati da Di Fiore, Cucinotti e Astuto. Nella Reggio Mediterranea decisivo il rigore sbagliato da Dascola. La gara si sblocca al 15’ grazie a Di Fiore attaccante arrivato proprio oggi in casa Bocale. In settimana la società deciderà se tesserare o meno il giocatore napoletano. Passano solo tre minuti e il Reggio Mediterranea raggiunge il pareggio con Francesco Marino che spizza di testa una punizione battuta da Dascola. Migliore in campo Reggionelpallone.it: Di Fiore

1° Posto: Manuela De Lorenzo responsabile ADMO premia il tecnico Lo Gatto 2° Posto: Valerio Sgrò team manager Bocale premia il tecnico Crupi

3° Posto: Il presidente della Reggio Med. Bruno Leo premia il dirigente Foti

Migliore giocatore del Torneo Reggionelpallone.it: Pietro Candido premia la redazione di Reggionelpallone.it

Premiata la terna arbitrale UISP

