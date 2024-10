Calcio – Il Consiglio Federale ha deliberato. Una promozione in più in B

Una speranza in più per le squadre che lottano per la promozione in cadetteria

C’era grande attesa per l’esito del Consiglio Federale che si è tenuto nella giornata di oggi che prevedeva tra i punti all’ordine del giorno il numero di squadre che andranno a comporre il prossimo campionato di serie B. Approvata la delibera riguardo la modifica del format della serie B che dalla stagione 2019/2020 sarà composta da 20 club.

Questo comporterà una norma transitoria che prevede per la stagione 2018/2019 una promozione in più per le società di Lega Pro che servirà come integrazione al numero delle società di serie B, attualmente a 19. Riassumendo, per la stagione che si sta disputando le promozioni dalla serie C alla serie B saranno 5, mentre le retrocessioni dalla C alla Serie D diminuiranno a 7.