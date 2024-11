Calcio: Inzaghi re della cadetteria. E viene citata anche l’impresa con la Reggina

Approfittando della sosta come spesso accade si fa il punto della situazione. Su TMW si analizza il percorso del Pisa e in modo particolare quello di Pippo Inzaghi che in serie B è una certezza assoluta, considerazione confermata dai numeri e dai fatti: “Il Pisa di mister Filippo Inzaghi è al comando della classifica con 30 punti all’attivo in 13 gare giocate. 2,31 di media punti a gara, una sola partita persa contro la Juve Stabia e niente più scivoloni.

E proprio il tecnico, ha sostanzialmente scritto la recente storia dei nerazzurri in Serie B perché, da quando in Italia vige la regola dei tre punti per ogni vittoria, nessuno, dopo 13 giornate di torneo di seconda serie, ha fatto meglio di lui. Solo mister Giampiero Ventura e mister Luca D’Angelo (che sta ora magistralmente guidando lo Spezia, terza forza del campionato) si erano avvicinati a questo record: il primo, nella stagione 2007-2008 aveva collezionato 28 punti, il secondo nell’annata 2021-2022 ne aveva centrati 25.

Al netto di tutto ciò, il percorso di Inzaghi in Serie B è molto chiaro. Quinto posto con il Venezia nell’annata 2017-2018 (che aveva seguito alla promozione, sempre targata Inzaghi, dalla C), primo posto e conseguente promozione in A con il Benevento a margine del campionato 2019-2020, insensato esonero nel Brescia di patron Massimo Cellino tre anni fa, con la squadra al quinto posto a solo quattro punto dal secondo (e dalla promozione diretta), e, infine, il miracolo Reggina nel campionato 2022-2023, con la squadra portata ai playoff nonostante una società già in odore di fallimento e poi effettivamente fallita”.

fonte: TMW