Calcio, iscrizioni: in serie C vicinissimi alla prima esclusione

Ore drammatiche sportivamente parlando ad Ancona dove il rischio di esclusione dalla serie C è sempre più concreto. Lo ammette anche il sindaco Daniele Silvetti, nei suoi due interventi. Il primo ai microfoni del Tgr Marche: “Apprendiamo che le notizie non sono confortanti, se il problema è di valuta o di provvista. Credo che in questo momento Ancona rischi veramente la Serie C. È evidente che abbiamo non poche lacune e soprattutto grande zone d’ombra. Stiamo vivendo in apprensione queste ore. Convocherò ovviamente le parti della società che sono reperibili per capire se c’è la volontà di investire nell’Ancona calcio o se invece il comune di Ancona dovrà cominciare a guardarsi intorno alla ricerca di altri imprenditori. Comprendo perfettamente lo stato di sconforto e di grande rabbia, è anche la mia, del primo cittadino tifoso dell’Ancona calcio. Riteniamo che la città meriti più rispetto“.

Il secondo intervento del primo cittadino è su Radio Tua: “Giornata molto convulsa e complicata quella di ieri, abbiamo saputo solo alle 15 di ieri degli stipendi non pagati. Ci siamo attivati per trovare una soluzione ma in quelle poche ore non è stato facile. Scadenza gravosa e termine perentorio. Covisoc non si pronuncerà con esito positivo. La Nocelli non mi ha mai palesato questo pericolo“.

Secondo indiscrezioni, non si dovrebbero riscontrare nuove anomalie per quello che riguarda altre squadre. Lo sapremo tra qualche giorno nel momento in cui arriveranno gli approfondimenti della Covisoc sulle domande presentate.