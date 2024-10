Calcio – La Juventus ha annunciato Sarri, presto sarà il giorno di Mimmo Toscano

Facendo le dovute proporzioni, qualche settimana addietro, abbiamo paragonato l’attesa riguardo la figura del nuovo tecnico, tra la Juventus e la Reggina. Mettendo anche in evidenza una differenza sostanziale sulla posizione dei due allenatori, con Sarri vincente ed altri due anni di contratto con il Chelsea e Mimmo Toscano esonerato dalla Feralpisalò al termine della stagione regolare e quindi prima della disputa dei play off ed un altro anno di contratto.

La lunga attesa per i tifosi della Juventus si è conclusa nella giornata di ieri, quella degli amaranto continua ma pare si sia giunti finalmente ad una conclusione della vicenda. E’ vero, lo si continua a ripetere di settimana in settimana, ma questa volta non si dovrebbe andare oltre mercoledi, salvo improvvisi mutamenti che nel calcio sono sempre dietro l’angolo. Le parti hanno deciso per il silenzio sull’argomento, il DS Taibi, quando parla di allenatore, non va oltre le dichiarazioni che tutti conosciamo. A questo punto non resta che attendere, ma dovrebbe essere questione di poco.

