Calcio: incredibile ma vero. Il Locri richiama Cozza per l’ultima di campionato

Ultima giornata tutta da vivere nel girone I della serie D e non solo per quello che riguarda la testa della classifica. In coda è bagarre con diverse squadre coinvolte chi per evitare il play out, chi invece come il Locri spera di guadagnare la penultima posizione e quindi non retrocedere direttamente. Per giocarsi questa ultima possibilità, la società ha sorprendentemente esonerato nuovamente Scorrano e richiamato altrettanto clamorosamente Ciccio Cozza, allenatore con il quale la separazione era stata piuttosto brusca. Favara-Città di S. Agata e Locri-Acireale gli scontri diretti all’ultimo respiro, interessato anche l’Enna che gioca a Pompei e spera in una salvezza diretta.

Il comunicato

“L’A.C. Locri 1909 comunica che Francesco “Ciccio” Cozza è il nuovo allenatore della Prima Squadra.

Per Cozza si tratta di un ritorno sulla panchina amaranto“.