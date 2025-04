Calcio: clamoroso a Locri, ennesimo ribaltone in panchina

Una vittoria sfiorata contro l’Enna che avrebbe potuto concedere possibilità più concrete al Locri di evitare la retrocessione diretta (1-1 il risultato finale). Adesso è tutto rimandato all’ultima sfida stagionale con la società che ha deciso per l’ennesimo ribaltone:

“L’A. C. Locri 1909 comunica di aver sollevato Umberto Scorrano dall’incarico di allenatore della Prima Squadra.

A una gara dal termine della stagione, abbiamo ritenuto necessario un cambio per provare a raggiungere un obiettivo diventato difficile ma fondamentale per la nostra società.

Ringraziamo mister Scorrano per il lavoro svolto e gli auguriamo le migliori fortune professionali.

Tutti uniti per il nostro Locri“.