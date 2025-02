Locri, arriva il nuovo Direttore Generale: è John Carrozza

Una sconfitta immeritata quella del Locri sul campo dell’Enna e diverse contestazioni per quello che ha riguardato l’arbitraggio. Ne ha parlato il presidente Cesare Polifroni nel corso della conferenza stampa, per poi presentare il nuovo Direttore Generale John Carrozza. “Ho scelto un personaggio che conosce bene questi campionati, ha uno storico importante anche come osservatore delle Nazionali e sa come si gestiscono determinate situazioni, il collante perfetto tra la squadra e la società. Sono sicuro che con il Ds faranno un ottimo lavoro“.

John Carrozza: “Ringrazio la società tutta e il presidente Polifroni per avermi scelto. Mi sento di dire che questa squadra merita ben altra posizione in classifica. Qui porterò conoscenze ed esperienza, si lavorerà anche in prospettiva futura, intanto c’è da raggiungere l’obiettivo minimo della salvezza, poi cercheremo di costruire una squadra ancora più forte, questo pubblico merita grandi soddisfazioni”.