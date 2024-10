Calcio – Altri due nuovi arrivi per la Ludos Ravagnese Calcio

Un difensore ed un centrocampista per la società del presidente Cilione

La Ludos Ravagnese Calcio arricchisce il parco under con due innesti di grande qualità come Francesco Malara (classe 2000), difensore cresciuto nel settore giovanile del Valanidi e poi della Reggiomediterranea con cui ha collezionato 16 presenze in Eccellenza nelle ultime due stagioni e Domenico Cuzzola (classe 2002), centrocampista cresciuto nella Polisportiva Pellarese e con importanti esperienze con Segato (con cui ha vinto il campionato regionale Allievi) e Bocale. La società presieduta da Mimmo Cilione dà il benvenuto a Francesco e Domenico nella convinzione che i due ragazzi potranno esprimere al meglio il loro valore con la maglia della Ludos Ravagnese Calcio.