Calcio – Ludos Vecchia Miniera, l’illusione del vantaggio, poi il crollo

Ludos sconfitta dalla Scillese al “G. Aliquò” (2-4) al termine di una partita pirotecnica e piena di errori per i padroni di casa, oltre che d’emozioni. Inizio subito vibrante e giocato su ritmi abbastanza alti, neroarancio in vantaggio grazie ad una prodezza di Assumma, il centrocampista, servito da Marino, effettua un controllo orientato in avanti e fa partire un sinistro al volo che si insacca alle spalle di Anishchenko. Chapeau. Al 20’ Romeo si supera deviando un colpo ravvicinato di kebè ma nulla può al 25’ quando lo stesso Kebè, sugli sviluppi di un angolo, di testa fa valere la sua stazza fisica per il pareggio. Ristabilito l’equilibrio, forse per il sole cocente, la squadra cala il baricentro e subisce un uno due micidiale firmato Melidona ma frutto di due disattenzioni difensive da parte dei miners. Accusato il colpo ci si avvia in svantaggio negli spogliatoi.

Nella ripresa il copione non cambia, al 55’ Melidona batte una punizione per Camara che tutto solo di testa manda di poco a lato. Al 60’ altra distrazione della retroguardia, ne approfitta il solito Melidona che trafigge Romeo con un tiro rasoterra sulla destra del portiere per la tripletta personale. E’ la rete che di fatto chiude la partita, a nulla vale la marcatura di Marino nel finale.

Seconda sconfitta consecutiva per la Ludos, al debutto stagionale tra le mura amiche, la squadra ha pagato la prestazione sottotono di diversi giocatori, ma in generale occorre trovare al più presto un rendimento costante pari a quello mostrato nei primi venti minuti. Sabato trasferta contro il San Gaetano Catanoso.