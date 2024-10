Calcio, Macalli: ‘Le prime tre in B, per la quarta non so cosa possono inventarsi’

In merito alla questione ripresa della stagione e possibili scenari in caso di stop, tuttoC.com ha intervistato l’ex presidente della Lega Pro Mario Macalli: “A livello di Lega Pro non ci sono alternative: il protocollo sanitario non si può attuare. E’ una situazione incredibile, ma purtroppo non ci si rende conto. Le partite si giocano in casa e fuori e a quel punto come fai? Per portare una squadra a giocare servono come minino due pullman. Per una questione di rispetto smettiamola di parlare di calcio“.

Le prime tre classificate sicuramente la serie B se la sono guadagnata sul campo. La quarta è un problema, ma non so cosa possono inventarsi, anche perché ricordo che c’è un consiglio federale. Rispetto le decisioni degli organi direttivi.

Blocco retrocessioni? Anche questo è un problema: cambi un format, teoricamente chi è oggi in zona retrocessione può salvarsi ma così vai incontro ad un campionato che non è più a sessanta squadre“.