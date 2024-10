Calcio – Clamoroso al Massimino, colpo della Viterbese. La nuova classifica

Balzo in avanti per la squadra del presidente Camilli e due gare ancora da recuperare

Si tifava Catania ed invece al Massimino è arrivato un risultato per la Reggina non gradito. La Viterbese si è imposta con il punteggio di 1-0 avanzando nella griglia dei play off e con due gare ancora da recuperare.

CLASSIFICA

Juve Stabia 65

Trapani 64

Catanzaro 57

Catania 57

Potenza 47

Monopoli 44

Viterbese 44

V. Francavilla 43

Vibonese 42

Casertana 41

Cavese 40

Rende 40

Reggina 40

Sicula Leonzio 39

Siracusa 32

Rieti 32

Bisceglie 29

Paganese 14

Matera escluso dal campionato

Leggi anche

Leggi anche