Reggina, il presidente Gallo conferma che la sua priorità sono i tifosi

La concretezza del presidente Gallo è un dato certo, lo dicono tutte le promesse fatte dal massimo dirigente e puntualmente mantenute. C’è un altro elemento che ovviamente ai più non è sfuggito, che è quello della centralità del tifoso nel progetto della nuova Reggina. Il rapporto tra Luca Gallo ed i sostenitori amaranto si consolida sempre più con il trascorrere delle settimane, attraverso i social, ma anche in maniera diretta nel momento in cui il presidente arriva in città. Dopo la brutta prestazione di Rieti e la sconfitta, il primo pensiero è stato quello di scusarsi con l’intera tifoseria ed in modo particolare con quei 300 sostenitori presenti allo Scopigno.

Poi le iniziative continue per far affluire quanta più gente possibile al Granillo. Dal suo insediamento ogni partita giocata in casa è stata accompagnata sempre da una promozione sui biglietti, con la scrupolosità di accontentare sempre tutti. Giovanissimi, anziani, donne ed abbonati. Luca Gallo, il giorno della sua presentazione, aveva parlato di città depressa e tifoseria demoralizzata e distaccata. In poco tempo, come scritto in altra pagina di giornale, ha riportato tutto come ai bei tempi, con l’obiettivo di far diventare una costante, la presenza di almeno 15.000 spettatori allo stadio.

