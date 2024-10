Reggina, Drago: ‘La Serie C? In alcuni campi palloni che spariscono e sgonfi’

Torna a parlare a distanza di qualche giorno mister Drago. Lo ha fatto a Radio Antenna Febea, in occasione della trasmissione Talk Sport:

“Quando dobbiamo giocare di sciabola facciamo fatica. Il Rieti è una squadra che fa giocare male tutti, sotto l’aspetto mentale avevamo preparato altra partita. Ogni gara ha una storia a se, dove gli episodi determinano molto e noi anche in questa circostanza non siamo stati bravi, perchè non si può prendere gol all’ultimo minuto del primo tempo ed in quel modo.

La serie C è dura, l’intervento su Kirwan è stato pesante e mi sono arrabbiato molto, si sarebbero dovuti arrabbiare anche i mie calciatori. In alcuni campi si rasenta il dilettantismo, a Rieti e Pagani spariscono i palloni, si gioca con i palloni sgonfi per perdere tempo, purtroppo c’è anche questo.

Con la Sicula Leonzio abbiamo il vantaggio di giocare in casa su un terreno in perfette condizioni e che conosciamo. Martiniello sta lavorando ed è in crescita rispetto a quando l’ho visto inizialmente, può essere una piacevole sorpresa in questo finale di campionato. Per il raggiungimento dell’obiettivo dipende tutto da noi, quella con la Sicula sarà una battaglia, importantissima per il nostro campionato.

Quando gli avversari ti pressano e ti attaccano alto, bisogna avere maggiore lucidità per trovare soluzioni alternative e quindi esaltare le nostre caratteristiche, non subire e poi essere più corti.

Doumbia è uscito malconcio dalla sfida di Rieti, come anche De Falco. Fino a domenica bisogna fare tutte queste valutazioni, ancora siamo a mercoledi, ma comunque undici giocatori bravi da mandare in campo li troviamo (ride)”.

