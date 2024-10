Calcio – Memorial “Sebastiano Giorgi”. In campo San Luca, Reggina e Cosenza

In occasione delle festività pasquali e a conclusione di un’annata sportiva storica, la società ASD San Luca ufficializza la seconda edizione del Memorial Sebastiano Giorgi per ricordare il presidente, il padre e l’uomo che ha scritto una pagina importante del calcio a San Luca (RC). Con immenso piacere, la società giallorossa comunica di aver coinvolto alla partecipazione dell’evento due società professionistiche che hanno scritto la storia del calcio italiano: la Reggina 1914 e il Cosenza Calcio.

Un altro importante traguardo per il club giallorosso che, per la prima volta in assoluto, ospiterà contemporaneamente a San Luca (RC) due società che hanno dato lustro alla Calabria nel mondo.

Il torneo triangolare si svolgerà presso lo Stadio Corrado Alvaro di San Luca (RC) mercoledì 17 Aprile alle ore 16:00 a conclusione di un pomeriggio di sport che avrà inizio con un convegno incentrato su “L’importanza della sconfitta come aiuto alla formazione dell’individuo” presso la Scuola Media Don Giuseppe Signati di San Luca (RC) a partire dalle ore 14:00.

L’ASD San Luca ringrazia vivamente le società Reggina 1914 e Cosenza Calcio per aver aderito alla manifestazione.

fonte: asdsanluca1961.it