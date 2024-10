Calcio – Bari, mercato sontuoso. Dieci acquisti da paura e non è finita

E’ stato definito un girone di ferro quello C della serie C. Ad una composizione che vedeva già tante squadre blasonate e costruite per vincere come Bari, Catania, Catanzaro e Reggina, si sono aggiunte anche Ternana e Teramo, per una suddivisione che ha fatto parecchio discutere.

Sarà un campionato difficile ed avvincente e nonostante la numerosa concorrenza, è sempre la squadra del presidente De Laurentiis ad essere indicata come la più forte in assoluto e quindi da battere. La storia di questo torneo racconta che non sempre chi più spende vince, ma dando uno sguardo alla campagna acquisti dei galletti, c’è davvero da preoccuparsi per una compagine che continua a consegnare al proprio tecnico giocatori di categoria superiore e tutti molto forti.

Sono dieci fino al momenti gli arrivi e su tutti ovviamente l’attaccante Mirko Antenucci, giocatore di provata esperienza, attaccante che nel corso della sua carriera è riuscito a fare gol in tutte le categorie.

Poi ancora Terrani e Corsinelli dal Piacenza, Scavone e Frattali dal Parma, il forte Kupisz dall’Ascoli, Costa e Folorunsho dal Napoli, il giovane promettente Cascione dal Foggia e per ultimo Berra dalla Pro Vercelli. Una vera e propria corazzata ed ovviamente non è finita qui.