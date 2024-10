Calcio: intrecci di mercato tra Catania e Catanzaro con la Reggina in attesa

Due squadre ambiziose che, questa volta senza proclami, puntano alla costruzione di organici in grado di poter competere nelle zone più alte della classifica. Da giorni si parla di scambi fra calciatori di Catania e Catanzaro, insieme ad interessi comuni verso alcuni giocatori della Reggina.

Da qualche settimana si parla per esempio di Sarao e De Francesco parecchio attenzionati dalla società etnea e per i quali mister Raffaele ha chiesto uno sforzo alla dirigenza rossoazzurra per averli. Ma tra gli amaranto, c’è anche il duttile Edoardo Blondett che interessa molto, ma su quest’utlimo, come anche per Sarao, il Catanzaro ha già avanzato una proposta e ne attende la risposta. Insomma una serie di intrecci tra le due società con la Reggina che attende succeda qualcosa, per proseguire l’opera di sfoltimento del proprio organico soprattutto per quello che riguarda gli Over.