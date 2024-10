Reggina: l’intervento del Ds Mirabelli scatena la reazione dei tifosi amaranto

Continua a far discutere l’intervento del Ds Massimiliano Mirabelli a “Vai Reggina”, riguardo le ambizioni della società amaranto e la sua collocazione nella griglia di partenza. I tifosi amaranto non hanno gradito il pensiero dell’ex Milan, riguardo gli obiettivi da raggiungere:

“Il campionato di serie B è difficile. Intanto grazie al lavoro fatto dalla società, da Taibi e da Toscano, la Reggina lo scorso anno è riuscita a vincere un campionato complicato, perchè non basta fare investimenti importanti per ottenere risultati certi, il Bari e tante altre ne sono la dimostrazione. Spero possano lavorare anche per il futuro allo stesso modo e quindi intanto riuscire a mantenere questa categoria perchè la prossima stagione credo sia la più difficile di sempre. Per la Reggina riaffermarsi in cadetteria e stabilirsi è già una cosa importantissima.

Leggi anche

L’augurio è che il presidente Luca Gallo possa avere ragione rispetto alle sua ambizioni che sono quelle di andare in serie A subito, però lo si deve fare con il tempo e la programmazione. Per quella che è la mia modesta conoscenza del campionato, vedo gli organici ed il calciomercato, capisco l’entusiasmo della piazza che può trascinare il presidente, ma poi ci si scontra con tante tante squadre che al momento sono sopra la Reggina, almeno quindici. Ad oggi ribadisco, l’importante è mantenere la categoria per poi gettare le basi per il futuro. Poi magari la Reggina va in campo e vince il campionato, lo auguro soprattutto al mio amico Toscano, ma bisogna anche fare i conti con la realtà.

Non basta investire tanto, come per esempio la Cremonese, per ottenere risultati. Più che i nomi ci vuole gente che corra ed anche tanto. La composizione di un organico con l’età media alta può essere un problema”.