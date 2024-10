Reggina: il pensiero del Ds Taibi sulla cessione di Simone Corazza

E’ sempre difficile staccarsi da qualcuno di quei calciatori che è stato protagonista insieme alla squadra, del raggiungimento di un traguardo importantissimo e prezioso come la serie B. Se poi quel calciatore è stato pure il capocannoniere con 14 reti di un campionato che doveva ancora completare il suo percorso con altre otto giornate, allora tutto diventa ancora più complicato.

Simone Corazza è entrato nel cuore dei tifosi da subito. La Reggina, nella scorsa estate, ha creduto sulle potenzialità di un ragazzo che in passato aveva fatto molto, ma in difficoltà nelle ultime stagioni. Il feeling è sbocciato in maniera immediata ed ha prodotto risultati eccellenti. Il ringraziamento ed il saluto affettuoso per il nuovo attaccante dell’Alessandria, arriva anche dal Ds amaranto Massimo Taibi dai microfoni di citynow: ”

“Simone intanto è un ragazzo eccezionale. Sul piano delle prestazioni, dei gol e del comportamento ha dato tantissimo alla Reggina, ma direi che anche la Reggina ha dato molto al ragazzo. Arrivava da qualche stagione in cui aveva avuto delle difficoltà ed a Reggio ha trovato l’ambiente ideale per rilanciarsi. Il calcio è fatto di scelte e chiaramente anche per noi decidere di metterlo sul mercato è stato doloroso.

Lo abbiamo ceduto e lui ha trovato la società che lo ha accontentato in tutte le sue richieste. Un bene per tutti“.