Gianluca Di Marzio: ‘Reggina-Falcinelli ai dettagli’

Ad inizio settimana il Ds della Reggina Massimo Taibi, interpellato riguardo la trattativa con il Bologna per Diego Falcinelli, aveva parlato di complessità dell’operazione, soprattutto per l’elevato ingaggio del calciatore e quindi delle soluzioni da trovare per mettere tutti d’accordo. Secondo quanto riferisce invece gianlucadimarzio.com, il problema sembra sia superato: “Falcinelli-Reggina ai dettagli. A inizio prossima settimana dovrebbe arrivare la chiusura. L’attaccante classe 1991, di proprietà del Bologna, ha giocato l’ultima stagione con la maglia del Perugia. Per lui tre gol in 29 presenze, ora una nuova sfida in Serie B”.

