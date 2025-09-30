Calcio, Messina: arrivata offerta per acquisto del ramo sportivo

La curatrice fallimentare dell’Acr Messina Maria Di Renzo ha ufficializzato quelli che saranno i prossimi passaggi societari attraverso una nota stamp: “La prosecuzione dell’attività sportiva da parte della Procedura Concorsuale è stata una vetrina importante e utile per la squadra e nei giorni scorsi è pervenuta alla sottoscritta un’offerta irrevocabile di acquisto cauzionata per l’acquisizione del ramo sportivo del A.C.R. Messina.

L’offerta è stata ritenuta valida dagli Organi della Procedura e con due distinti provvedimenti il Giudice Delegato ha disposto la prosecuzione dell’esercizio provvisorio ed ha autorizzato la scrivente ad acquisire l’offerta, ponendola a base d’asta di una raccolta offerte migliorative, che, se perverranno, daranno vita a una gara tra gli offerenti che si svolgerà giorno 14 ottobre p.v., con le modalità indicate nell’avviso di vendita in corso di pubblicazione.

Il prezzo a base d’asta è di € 210.000,00 e l’aggiudicatario dovrà farsi carico oltre che delle spese di trasferimento, anche del debito sportivo gravante sulla Società, nonché dei costi di gestione del ramo sportivo a decorrere dalla data di aggiudicazione.

Per maggiori dettagli invito gli interessati a prendere visione dell’avviso di vendita che a breve sarà disponibile sul Portale delle Vendite Pubbliche e sui siti del Gruppo Edicom S.p.a., gestore incaricato dal Tribunale per seguire le vendite telematiche e in ogni caso a contattare la sottoscritta, che si dichiara disponibile a fornire tutte le necessarie informazioni”.

fonte: messinasportiva.it